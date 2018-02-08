Киевсовет утвердил велоконцепцию столицы

Киевский городской совет утвердил Концепцию развития велосипедной инфраструктуры в столице.

За принятие такого решения на заседании 8 февраля проголосовали 96 депутатов, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам координатора Ассоциации велосипедистов Киева и советника мэра столицы по вопросам развития велоинфраструктуры Ксении Семеновой, концепция содержит всю необходимую информацию для создания велосипедной инфраструктуры в Киеве.

"Также документ дает рекомендации по совершенствованию нормативно-правового поля. В общем, цель Концепции – развитие и популяризация велосипедного движения, а также увеличение доли велотранспорта в столице до 5%", - сказала Семенова.

Она подчеркнула, велосипед не создает никакой нагрузки на окружающую среду: не загрязняет воздух вредными выбросами и не создает шума, что делает улицы города чище и тише.

Документ предусматривает создание 240 километров веломаршрутов в ближайшие годы и более 1000 километров транспортных, рекреационных и пригородных путей для пользователей велотранспорта.

В Концепции представлена ​​общая схема веломаршрутов Киева, а также план-схема очередности их создания.

Воплотить Концепцию планируют до 2025 года.

"Решения Концепции будут учтены при разработке материалов Генплана развития Киева, комплексной схемы транспорта, детальных планов территорий и другой планировочной документации", - пояснили в Киевсовете.