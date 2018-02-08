В пятницу в Украине ожидают снега и дождей

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Четверг, 8 февраля 2018, 17:31

9 февраля в Украине ожидаются дождь и снег.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра в Facebook.

"В западных областях снег, ночью местами сильный, температура в течение суток 0-5° мороза.

В южной части ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 0-5 °, днем
3-8° тепла", - говорится в сообщении.

Указывается, что на остальной территории мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега.

"Ночью местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях сильные осадки, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - сообщает гидрометцентр.

9 февраля в Киеве ожидается мокрый снег, ночью налипание мокрого снега. На дорогах скользко. Температура в течение суток около 0°.

Украинская правда
Темы: погода Украина
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