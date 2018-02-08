С народного депутата сняли браслет

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Четверг, 8 февраля 2018, 17:45

Соломенский районный суд отменил обязательства носить электронный браслет депутату Максиму Полякову.

О таком решении суда в четверг рассказал адвокат депутата Петр Бойко.

"Суд принял решение снять электронный браслет", - сказал он.

"Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (Борислава Розенблатта, депутата, который проходит по тому же уголовному делу - УП), а не Полякова", - сказал он .

"Поэтому суд пришел к выводу, что поскольку остались простые следственные действия, поэтому чрезмерные обязанности не нужны", - добавил он.

Бойко также отметил, что среди обязанностей остались залог, обязанность являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Он также высказал мнение, что это было последнее продление обязательств Полякову, и скоро будет завершено досудебное следствие, и будут открыты материалы досудебного расследования.

Оксана Коваленко, УП
Темы: Поляков
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