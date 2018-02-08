Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тысячу евро украинскому активисту, экс-политзаключенному Кремля Геннадию Афанасьеву.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Афанасьев жаловался в ЕСПЧ на условия конвоирования заключенных в России, в частности, как указано в решении суда, на переполнение, недостаточное освещение и отопление, некачественную пищу и отсутствие питьевой воды, недостаточное количество кроватей и отсутствие свежего воздуха.

В то же время, адвокат Афанасьева Эрнест Мезак, который подавал жалобу, в Facebook назвал результаты ее рассмотрения "отвратительными", отметив, что ЕСПЧ назначил "компенсацию в том размере, который устраивал российскую власть".

Мезак рассказал, что в 2016 году правительство России подало в ЕСПЧ так называемую "одностороннюю декларацию", в которой оно признало нарушение и согласилось выплатить украинскому активисту тысячу евро.

"Я подал в ЕСПЧ возражения на одностороннюю декларацию, в которой раскритиковал сумму предложенной компенсации... При этом я оценил моральный вред, причиненный заявителю, в 7 000 (евро – УП)", – написал адвокат.

По словам защитника Афанасьева, предложенная Россией компенсация "издевательски мала" и способна компенсировать только нарушение статьи 13 Конвенции по правам человека "Право на эффективные средства защиты", хотя жалоба касалась также нарушения статьи 3 "Запрещение пыток".

"Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является это дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях", – написал Мезак, отметив, что разочарован решением суда .

Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 июня 2016 его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент РФ Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.