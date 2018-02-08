Беженцы в Европе: Австрия планирует внести Украину в список безопасных

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Четверг, 8 февраля 2018, 18:01

Австрия планирует внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев.

Об этом шла речь во время брифинга пресс-конференции президента Австрии Александера Ван дер Беллен и Петра Порошенко в Вене, сообщает Укринформ.

В частности, Порошенко заявил, что поддерживает желание Австрии.

"Я полностью поддерживаю это желание Австрии (внести Украину в список безопасных стран происхождения - ред.). Мы готовы наладить эффективное сотрудничество", - сказал он.

В этом контексте он отметил, что даже во время российской агрессии, которая привела к появлению в Украине 1 млн 600 тыс. перемещенных лиц, мы "чрезвычайно эффективно дали этому совет".

"Для нас является большой гордостью, что мы не создали никаких проблем одном из наших соседей. И приятно, что сегодня отдельные страны приезжают к нам учиться и перенимать опыт", - отметил Порошенко.

По Женевской конвенции, беженцем считается тот, кто покинул страну "вследствие достаточно обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов и не может или не желает воспользоваться защитой своей страны".

При этом ключевым фактором является не военный конфликт на территории государства, а неспособность государства предоставить своим гражданам защиту.

Темы: Европа беженцы
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