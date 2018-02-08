Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беженцы в Европе: Австрия планирует внести Украину в список безопасных

Четверг, 8 февраля 2018, 17:01

Австрия планирует внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев.

Об этом шла речь во время брифинга пресс-конференции президента Австрии Александера Ван дер Беллен и Петра Порошенко в Вене, сообщает Укринформ.

В частности, Порошенко заявил, что поддерживает желание Австрии.

"Я полностью поддерживаю это желание Австрии (внести Украину в список безопасных стран происхождения - ред.). Мы готовы наладить эффективное сотрудничество", - сказал он.

В этом контексте он отметил, что даже во время российской агрессии, которая привела к появлению в Украине 1 млн 600 тыс. перемещенных лиц, мы "чрезвычайно эффективно дали этому совет".

"Для нас является большой гордостью, что мы не создали никаких проблем одном из наших соседей. И приятно, что сегодня отдельные страны приезжают к нам учиться и перенимать опыт", - отметил Порошенко.

По Женевской конвенции, беженцем считается тот, кто покинул страну "вследствие достаточно обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов и не может или не желает воспользоваться защитой своей страны".

При этом ключевым фактором является не военный конфликт на территории государства, а неспособность государства предоставить своим гражданам защиту.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Европа
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Байден после саммита НАТО посетит Финляндию для встречи с лидерами стран северной Европы
Главный дипломат ЕС: военная поддержка Украины должна стать долгосрочным проектом
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: