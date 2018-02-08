Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству

Четверг, 8 февраля 2018, 18:35
Рада ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины", предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий закон поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании.

"Кроме доведение до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, которые противоречат воле человека, Уголовная ответственность теперь предусмотрена за побуждение к самоубийству и другие действия, которые способствуют совершению суицида", - отмечают в агентстве.

Соответствующие действия наказываются ограничением или лишением свободы до трех лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение этих изменений в ст. 120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, побуждающих к суициду через Интернет, в том числе пользователей соцсетей.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.

Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: