Рада ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству

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Четверг, 8 февраля 2018, 19:35

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины", предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий закон поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании.

"Кроме доведение до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, которые противоречат воле человека, Уголовная ответственность теперь предусмотрена за побуждение к самоубийству и другие действия, которые способствуют совершению суицида", - отмечают в агентстве.

Соответствующие действия наказываются ограничением или лишением свободы до трех лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение этих изменений в ст. 120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, побуждающих к суициду через Интернет, в том числе пользователей соцсетей.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.

Темы: Верховная Рада законодательство
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