Twitter признал участие российских троллей в кампании за "Brexit"

Представители Twitter сообщили о 50 аккаунтах российских троллей, написавших около 1000 твитов о "Brexit".

Об этом сообщает DW.com.

Руководство социальной сети Twitter обнаружило 49 аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей".

С этих профилей были опубликованы 942 твита о "Brexit", получившие 461 репост другими пользователями и 637 одобрительных реакций.

Такие данные компания обнародовала в ответ на запрос комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента.

На встрече с британскими законодателями в Вашингтоне Ник Пиклс, отвечающий за стратегию развития компании Twitter в Великобритании, подчеркнул, что эти числа соответствуют 0,005% от общего количества аккаунтов, публиковавших информацию на тему референдума о выходе Великобритании из состава Европейского Союза, а также - 0,02% от общего количества твитов о плебисците.

"Это очень низкий уровень участия, - резюмировали в Twitter. - Мы нашли мало признаков связи с источниками в России".

Как сообщалось, на том же слушании компания YouTube заявила, что не нашла доказательств российского вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году.

В то же время корпорация Facebook Inc. пообещала провести более детальное расследование влияния России на результаты референдума.