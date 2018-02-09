Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

47 россиян проиграли апелляции в Спортивном арбитраже и не попадут на Олимпиаду

Пятница, 9 февраля 2018, 06:02

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018.

Об этом пишет Meduza.

"Заявители не предоставили свидетельств того, что две комиссии МОК рассматривавшие заявки россиян, принимали решения дискриминационным, произвольным или несправедливым образом", - говорится в решении суда

Арбитраж указывает, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.

Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной.

Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля из-за применения допинга во время ОИ в Сочи в 2014 году.

По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Темы: ОлимпиадаРосcияЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: