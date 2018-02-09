47 россиян проиграли апелляции в Спортивном арбитраже и не попадут на Олимпиаду

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018.

Об этом пишет Meduza.

"Заявители не предоставили свидетельств того, что две комиссии МОК рассматривавшие заявки россиян, принимали решения дискриминационным, произвольным или несправедливым образом", - говорится в решении суда

Арбитраж указывает, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.

Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной.

Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля из-за применения допинга во время ОИ в Сочи в 2014 году.

По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.