47 россиян проиграли апелляции в Спортивном арбитраже и не попадут на Олимпиаду

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Пятница, 9 февраля 2018, 07:02

Выездной филиал Спортивного арбитражного суда, работающий в южнокорейском Пхенчхане, отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде-2018.

Об этом пишет Meduza.

"Заявители не предоставили свидетельств того, что две комиссии МОК рассматривавшие заявки россиян, принимали решения дискриминационным, произвольным или несправедливым образом", - говорится в решении суда

Арбитраж указывает, что решение МОК о недопуске 47 россиян на Олимпиаду нельзя рассматривать как санкцию, поскольку комитет все же пригласил на Игры других спортсменов из России в индивидуальном порядке.

Таким образом, на Играх не смогут выступить многие лидеры российской сборной.

Сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля из-за применения допинга во время ОИ в Сочи в 2014 году.

По приглашению МОК в Южную Корею отправились только 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Темы: Олимпиада Росcия Южная Корея
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