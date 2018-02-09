США в ОБСЕ: ответственность за насилие в Донбассе лежит исключительно на РФ

За разжигание и поддержание конфликта на востоке Украины в "горячей фазе" несет ответственность Россия, и именно Москва должна проявить "политическую волю", чтобы прекратить насилие.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан, передает Укринформ.

"Вопреки заявлениям, сделанным этим утром моим уважаемым российским коллегой, ответственность за жестокую войну, которая продолжается на Востоке Украины, лежит исключительно и безусловно на Российской Федерации. Ответственность за восстановление мира на востоке Украины лежит непосредственно на Российской Федерации", - подчеркнул представитель Соединенных Штатов .

Он подчеркнул, что сейчас часто в дипломатических кругах отмечают необходимость достижения политической воли для урегулирования конфликта.

"Если такая политическая воля будет в Москве, то можно будет достичь реального завершения страданий и восстановления мира, а также поддержки (в восстановлении - ред.) Украины в рамках ее международно признанных границ", - заявил представитель США.

В этой связи он подчеркнул: "Мы ждем того, что Россия выполнит свои обязательства".

Представитель США также заявил о необходимости усиления мандата Специальной мониторинговой миссии, доклады которой лежат в основе оценок ситуации на местах. Он выразил обеспокоенность в связи с продолжением блокирования с российской стороны работы международных наблюдателей, а также обстрелов и запугивания миссии СММ.