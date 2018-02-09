В Южной Корее стартовала зимняя Олимпиада

В южнокорейском городе Пхенчхан открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, котрые продлятся с 9 до 25 февраля.

В 13:00 по киевскому времени началась церемония открытия. Ее транслирует UA:Перший. Этот телеканал будет показывать и остальные Игры.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена. Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4), санном спорте (6), фристайле (3), лыжных гонках (4), горнолыжном спорте ( 2), сноубординге (1), скелетоне (1) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

В соревнованиях примут участие 2500 атлетов из более 90 стран мира, которые разыграют 102 комплекта наград.

Украина претендует на медали в биатлоне и лыжной акробатике.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что на этих Олимпийских играх завоевание даже одной медали будет для украинской сборной успехом. "Если завоюем две – это будет прекрасно и замечательно", - добавил он.

По прогнозу американской аналитической компании Gracenote, украинскую сборную ждет только одна бронзовая медаль в биатлонной эстафете 4 х 5 км среди женщин.

А вот агентство Associated Press дает наиболее оптимистичный прогноз: женская сборная по биатлону получит "серебро" в эстафете, Анастасия Меркушина - "серебро" в спринте биатлона и Александр Абраменко - "бронзу" во фристайле. В целом три медали.

Первой на традиционный парад спортсменов по стадиону вышла сборная Греции.

В 13:53 на стадионе появились российские атлеты. Планировалось, что их будет на параде 80 человек. Из-за запрета они идут без флага РФ, вместо него несут флаг Международного олимпийского комитета.

Всего от России в Играх принимают участие 168 спортсменов.

В 13:55 на арену вышли украинские спортсмены. Флаг несла биатлонистка, майор Национальной гвардии Елена Пидгрушная. Концепт их формы разработал украинский дизайнер Андре Тан.

На параде команд-участниц олимпийская сборная Украины, согласно корейскому алфавиту, шла 57-й.

В состав олимпийской сборной Украины, в частности, входят:

- биатлон: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко;

- горные лыжи: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш;

- лыжное двоеборье: Виктор Пасечник;

- фристайл: Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк;

- санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецькив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик / Роман Захаркив;

- лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик;

- скелетон: Владислав Гераскевич;

- сноуборд: Аннамари Данча (Чундак);

- фигурное катание: пара Максим Никитин / Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хниченкова.

В 14:42 по Киеву президент Кореи Мун Чже Ин официально открыл XXIII зимние Олимпийские игры.

В 15:09 южнокорейская фигуристка Йона Ким зажгла Олимпийский огонь 23-х Игр. Факел доставили эстафетой из Греции различные спортсмены. Путешествие огня продолжалось 101 день.

Как известно, сборная России официально отстранена от зимней Олимпиады в Пхенчхане из-за употребления допинга во время Игр в Сочи в 2014 году.



По приглашению МОК в Южную Корею отправилась только часть россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Евгений Кизилов, Евгений Будерацкий, УП