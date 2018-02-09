Три экс-президента просят Порошенко объявить год украинского языка

Три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой объявить 2018 год годом утверждения государственного языка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"…Обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу относительно объявления 2018 года Годом утверждения государственного языка", - цитирует письмо президентов издание.

"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - сказано в обращении.

Авторы письма отметили, что после объявления Порошенко 2017-го Годом английского языка, появились "существенные результаты для развития науки и культуры", а также имеются свидетельства "неизменности евроинтеграционных стремлений Украины".

Также они добавили, что "в условиях гибридной агрессии против нашего государства, угрозы нарушения целостности его территории важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".

Три экс-президента высказали надежду, что Порошенко поддержит инициативу и объявит 2018-й годом утверждения государственного языка.