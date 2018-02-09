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По делам Майдана отбывает наказание 1 человек

Пятница, 9 февраля 2018, 17:57

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, за четыре года принято 50 судебных приговоров, 412 лицам сообщено о подозрении.

"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - отметил Горбатюк.

Горбатюк признает, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорит, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.

"Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, завершается расследование, направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается", - сказал он.

Как известно, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдан пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Темы: Майданпрокуратура
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