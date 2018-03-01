Из-за снега в Киев не пускают грузовики, на Одещине больше ограничений

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Четверг, 1 марта 2018, 08:22

Временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.

Такое решение местных органов власти на период сложных погодных условий, сообщает Укравтодор по состоянию на 1 марта.

На всех дорогах при въезде в Киев ограничено движение крупногабаритных транспортных средств.

В Одесской области такое же ограничение на участках М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени; М-16 Одесса – Кучурганы; М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный; Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" – Белгород-Днестровский.

С 6 утра Укравтодор также ограничил движение всех видов транспорта на дорогах государственного значения, кроме дорог северных районов Одесской области.

 
Укравтодор

В Николаевской области движение грузовиков ограничено на участке М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (в районе н.п. Коблево).

В Херсонской области – на участке дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на въезде в г. Херсон).

По сообщению Укргидрометцентра, 1 марта на большей части территории Украины сложные погодные условия: сильный снег, метели, ночью в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады, днем ​​в южных и центральных областях умеренный снег. Ветер северо-западный 15-20, в Приазовье 25-27 м/с.

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, на отдельных участках снежные заносы.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -18° до -22° С. Покрытие в большинстве перевалов сухое, только на Вышковском заснеженное.

Темы: дороги погода
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