Депутаты Луцкого горсовета подрались на ночном заседании

В Луцком городском совете в ночь на 1 марта произошло столкновение между депутатами, муниципальной охраной и неизвестными мужчинами.

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской, сообщает "Волынь 24".

Все это сопровождалось криками "Позор!".

Часть депутатов настаивала, что нельзя просто отдавать землю в частные руки, гораздо правильнее провести аукцион. К тому же фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук.



Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.



Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать – стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку.



Несколько раз доходило до драк, в которых "на стороне власти" участвовали "еще и муниципалы, и непонятные люди спортивного телосложения", пишет "Волынь 24".





Решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: "за" проголосовали 23 депутата.



Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.



Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.





Некоторые лучане считают, что после драк депутаты должны сложить мандаты.