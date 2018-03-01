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Депутаты Луцкого горсовета подрались на ночном заседании

Четверг, 1 марта 2018, 08:37
Депутаты Луцкого горсовета подрались на ночном заседании
Olena Livicka

В Луцком городском совете в ночь на 1 марта произошло столкновение между депутатами, муниципальной охраной и неизвестными мужчинами.

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской, сообщает "Волынь 24".

Все это сопровождалось криками "Позор!".

Часть депутатов настаивала, что нельзя просто отдавать землю в частные руки, гораздо правильнее провести аукцион. К тому же фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук.

Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.

Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать – стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку.

Несколько раз доходило до драк, в которых "на стороне власти" участвовали "еще и муниципалы, и непонятные люди спортивного телосложения", пишет "Волынь 24".



Решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: "за" проголосовали 23 депутата.

Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.

Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.



Некоторые лучане считают, что после драк депутаты должны сложить мандаты.

Темы: Луцкместная властьземля
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