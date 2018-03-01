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Защита Штепы снова заявила отвод судьям, дело зависло

Четверг, 1 марта 2018, 11:23

Защитники Нели Штепы, которая была мэром Славянска и подозревается в сепаратизме, заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой.

Это требование во время подготовительного судебного заседания 28 февраля удовлетворили, сообщает сайт Судебной власти 1 марта.

Под председательством Чижиченко судьи Федюшин и Макаров должны были рассматривать дело №646/12 397/14-к по обвинению Штепы в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК)

Однако защитники Тананакин, Марченко и Шадрин заявили отвод председательствующему судье Чижиченко и запасному судье Васильевой.

Отвод Чижиченко удовлетворили, учитывая, что он 30 июня и 14 августа 2017 года рассматривал жалобы адвоката Шадрина в интересах Штепы: тогда изучались материалы личного дела и копии процессуальных документов из материалов уголовного производства, а Штепа объясняла фактические обстоятельства дела.

"Также установлены обстоятельства, исключающие участие запасного судьи Васильевой, а именно: она является лицом временно перемещенным с территории, временно не подконтрольна власти Украины", – говорится в сообщении.

При аналогичных обстоятельствах другие судьи заявили самоотводы, которые были удовлетворены.

Материалы дела №646/12397/14-к (производства 1КП/639/233/18) переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Славянсксудсепаратизм
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