НАБУ пришло с обыском в кабинет судьи Шевченковского суда

Работники НАБУ провели обыск у судьи Шевченковского районного суда Киева.



Об этом говорится в сообщении суда в четверг.



"Детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского районного суда города Киева от 28 февраля 2018 года, провели обыск в личном кабинете судьи", - сообщили в суде.



Отмечается, что обыск осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).



"Постановлением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов", - говорится в сообщении.



В суде заявили, что в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на отыскание и изъятие которых постановлением следственного судьи предусмотрен не был.