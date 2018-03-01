НАБУ пришло с обыском в кабинет судьи Шевченковского суда

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Четверг, 1 марта 2018, 13:15

Работники НАБУ провели обыск у судьи Шевченковского районного суда Киева.

Об этом говорится в сообщении суда в четверг.

"Детективы НАБУ, выполняя постановление Соломенского районного суда города Киева от 28 февраля 2018 года, провели обыск в личном кабинете судьи", - сообщили в суде.

Отмечается, что обыск осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

"Постановлением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие определенных документов", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что в ходе обыска были изъяты вещи, разрешение на отыскание и изъятие которых постановлением следственного судьи предусмотрен не был.

Темы: НАБУ суд обыски
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