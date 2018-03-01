Рада призвала мир к сопротивлению выборам Путина в Крыму и бойкоту

1449 просмотров
Четверг, 1 марта 2018, 13:26

Верховная Рада призывает мир воспрепятствовать выборам президента Российской Федерации в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Об этом говорится в обращении украинского парламента к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.

Соответствующий постановления №7546 с этим обращением с поправками депутата от БПП Рефата Чубарова поддержали 255 народных депутатов.

Следовательно, Верховная Рада признает намерение РФ незаконно провести 18 марта выборы в АРК нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года (№68/262), других международно-правовых актов.

Парламент одобрил обращение по этому поводу к мировому сообществу и поручил Министерству иностранных дел Украины безотлагательно направить его соответствующим международным институтам.

В обращении ВР также просит мир не допустить "действий, которые могли бы привлечь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории, а в случае таких действий – применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации" РФ.

"Усилить совместные усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию обеспечить доступ международных наблюдателей на оккупированный Крымский полуостров для мониторинга нарушений прав людей и организации помощи жертвам репрессий", – призывает парламент.



Максим Бурбаки, представлявший проект постановления, заявил, что это важный сигнал крымчанам, что Украина о них не забыла.

Рефат Чубаров во время обсуждения предложил добавить призыв избегать осуществления государственных и рабочих визитов в страны-члены ООН президента России, избранного в результате незаконных выборов в АРК и Севастополе, а президентам, правительствам и парламентам стран-членов ООН не принимать приглашения и не совершать государственные и официальные визиты в РФ.

А Борис Тарасюк отметил, что крымчанам за участие в избирательных комиссиях на выборах президента РФ грозит уголовная ответственность по украинскому законодательству.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Рада Крым Росcия виборы
powered by lun.ua
По теме
Рада сделала шаг к созданию Антикоррупционного суда 1 марта 2018, 12:06
Рада 1 марта не будет увольнять Гонтареву – нардеп 1 марта 2018, 11:16
Рада провалила закон, запрещающий русский в наружной рекламе 1 марта 2018, 11:13
Все новости
Главные новости
Налоговая оштрафовала Коболева на 8 миллиардов
Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 населенных пунктов
Рада впервые поименно назвала "пленников Кремля"
Путин: Не надо раскачивать лодку "планета Земля"
Все новости
Культура

В Киеве появилась скульптура в виде каштана

it-cектор

Во Львове открыли IT House