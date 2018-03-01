Рада призвала мир к сопротивлению выборам Путина в Крыму и бойкоту

Верховная Рада призывает мир воспрепятствовать выборам президента Российской Федерации в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Об этом говорится в обращении украинского парламента к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.



Соответствующий постановления №7546 с этим обращением с поправками депутата от БПП Рефата Чубарова поддержали 255 народных депутатов.



Следовательно, Верховная Рада признает намерение РФ незаконно провести 18 марта выборы в АРК нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года (№68/262), других международно-правовых актов.



Парламент одобрил обращение по этому поводу к мировому сообществу и поручил Министерству иностранных дел Украины безотлагательно направить его соответствующим международным институтам.



В обращении ВР также просит мир не допустить "действий, которые могли бы привлечь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории, а в случае таких действий – применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации" РФ.



"Усилить совместные усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию обеспечить доступ международных наблюдателей на оккупированный Крымский полуостров для мониторинга нарушений прав людей и организации помощи жертвам репрессий", – призывает парламент.