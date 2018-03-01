Путин: Не надо раскачивать лодку "планета Земля"

Президент России Владимир Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Об этом он сказал 1 марта во время послания к Федеральному собранию, передает "РБК".

"А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции, (…) скажу: все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось, сдержать Россию не удалось", - сказал президент РФ.

"Теперь нужно осознать реальность, убедиться в том, что всё, что было мною сегодня сказано — это не блеф, (а это не блеф, поверьте), подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называется планета Земля", — добавил Путин.

Кроме того, он назвал военную мощь России "надежной гарантией мира на планете".

Также Путин заявил, что "мгновенно" ответит на применение ядерного оружия против России.

"Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — будем рассматривать как ядерное нападение. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", — сказал президент РФ.

Он добавил, что поскольку другие страны после распада СССР не хотели разговаривать с Россией "по существу", то сейчас ее следует послушать, поскольку "несмотря на то что она осталась ядерной державой".

Ранее сообщалось, что Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие.