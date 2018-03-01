Рада впервые поименно назвала "пленников Кремля"

Верховная Рада попросила парламенты иностранных государств осудить политические репрессии России против граждан Украины и помочь освободить политических заключенных из тюрем РФ.



За соответствующее постановление в среду проголосовали 241 народный депутат.



В частности Рада просит использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно Российской Федерации с целью "немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".



Также Рада просит сделать все, чтобы освободить украинцев, которых удерживает Россия. В частности:



Олега Сенцова,

Романа Сущенко,

Александра Кольченко,

Павла Гриба,

Владимира Балуха,

Станислава Клих,

Николая Карпюка,

Эмира-Усеина Куку,

Муслима Алиева,

Вадима Сирука,

Энвера Бекирова,

Рефата Алимова,

Арсена Джеппарова,

Сергея Литвинова,

Виктора Шура,

Алексея Чирния,

Валентина Выговского,

Руслана Зейтуллаева,

Юрия Примова,

Рустема Ваитова,

Ферата Сайфуллаева,

Александра Костенко,

Андрея Коломийца,

Энвера Мамутова,

Рустема Абильтарова,

Зеври Абсеитова,

Ремзи Меметова,

Теймура Абдуллаева,

Узеира Абдуллаева,

Рустема Исмаилова,

Айдера Салединова,

Эмиля Джемаденова,

Марлена Асанова,

Сейрана Салиева,

Мемета Белялова,

Тимура Ибрагимова,

Сервера Зекиряева,

Эрнеста Аметова,

Евгения Панова,

Дмитрия Штыбликова,

Алексея Бессарабова,

Владимира Дудки,

Глеба Шаблия,

Алексея Стогния,

Николая Шиптура,

Эмиля Минасова,

Бекира Дегерменджы,

Асана Чапуха,

Кязима Аметова,

Руслана Трубача,

Исмаила Рамазанова,

Евгения Каракашева.



Также Рада просит прилагать усилия, чтобы освободить всех остальных незаконно заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.



В то же время, Рада просит требовать от России обеспечить беспрепятственный допуск международных миссий и правозащитных организаций на временно оккупированных территориях Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека.



Во время выступления в Верховной Раде перед голосованием вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что в этот список будет добавлен Николац Сизанович.



"Впервые парламент сейчас принимает постановление, в котором поименно называются, как украинцы, так и крымские татары, которые содержатся в тюрьмах оккупированного Крыма, в Лефортово, в других тюрьмах РФ. И у нас есть несколько ужасных случаев, когда граждан из оккупированного Донецка или Луганска вывозили в Ростов, а затем в Сибирь. Это, например, Николай Сизанович. Мы также должны назвать его имя".



Она также рассказала, что пока нет прогресса по освобождению многих украинцев.



"Завтра (пятница - ред.) у нас будут, если не сорвется, хорошие новости относительно двух украинцев, содержащихся в РФ... В то же время, пока, безрезультатными остаются все наши усилия по освобождению Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Карпюка, Клиха, Гриба и других политзаключенных Кремля", - сказала Геращенко.



Также она заявила, что сейчас в украинских тюрьмах находятся "двадцать россиян, приехавших убивать украинцев".



Как известно, во время пресс-конференции в среду президент Петр Порошенко заявил, что до конца недели ожидается обмен с Россией.