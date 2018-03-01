Порошенко просит генпрокурора проверить обоснованность штрафа Коболева

5933 просмотра
Четверг, 1 марта 2018, 19:36

Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства ... был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал представитель.

Как известно, Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

Украинская правда
Темы: Порошенко Луценко Нефтегаз
powered by lun.ua
По теме
За Олимпийское золото Абраменко получил орден и квартиру 1 марта 2018, 11:14
Порошенко и Коболев рассказали, что выиграла Украина от решения Стокгольма 1 марта 2018, 00:24
Наливайченко заявляет, что Порошенко рассказал неправду о Медведчуке 28 февраля 2018, 23:00
Все новости
Главные новости
ОБСЕ заметила фургон с "грузом 200" в ОРДО
Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов" – Пентагон
Соратника Медведчука освободили из-под стражи - адвокат
США о новых ядерных ракетах РФ: "Мы не удивлены"
Все новости
исследование

Периодическое голодание с физическими упражнениями улучшают здоровье

Фото

20 фотографий о детстве в большой семье