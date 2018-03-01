Порошенко просит генпрокурора проверить обоснованность штрафа Коболева

Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства ... был поднят вопрос штрафов Нафтогаза Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал представитель.

Как известно, Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.