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Украина официально предупредила ЕС об отказе РФ выполнять решение о транзите газа

Четверг, 1 марта 2018, 18:55
Украина официально предупредила ЕС об отказе РФ выполнять решение о транзите газа

Украина официально предупредила Евросоюз об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о транзите газа.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Зеркаль, сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", - сообщила она.

Кроме того, Зеркаль сообщила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель главы МИД Украины.

Напомним, сегодня пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствует бы хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Темы: РосcияГазпромЕСгаз
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