Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению

Четверг, 1 марта 2018, 20:51

Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийства двух мужчин.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в Facebook.

"В соответствии с Указом президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра юстиции, Кушинская в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - отметил Чернышов.

Как известно, Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой.

В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин. Силовики утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру одного из них.

В то же время Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Ее приговорили к пожизненному заключению. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный суд Украины ее не удовлетворил.

Украинская правда
Темы: Порошенкотюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: