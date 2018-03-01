Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению

Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийства двух мужчин.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в Facebook.

"В соответствии с Указом президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра юстиции, Кушинская в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - отметил Чернышов.

Как известно, Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой.

В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин. Силовики утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру одного из них.

В то же время Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Ее приговорили к пожизненному заключению. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный суд Украины ее не удовлетворил.