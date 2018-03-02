"Нафтогаз" просит помощи из-за "Газпрома": Надо продержаться 3-4 дня

НАК "Нафтогаз Украины" призывает украинцев экономить газ из-за прекращения поставок российского газа – уменьшить температуру в помещениях.



Как отмечается в сообщении, за 15 минут до начала поставок газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.



"Цель – осуществить мечту либо об "Украина замерзла", либо о "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян прийти таки на выборы неизменного, так что нужна какая-то быстрая "победа", – считают в "Нафтогазе".



Компания призывает: "Давайте сделаем нехорошо и испортим человеку праздник".



"Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался", – призывает НАК.

"Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением", – добавляет "Нафтогаз".



Компания отмечает, что "газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток".



"Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода", – говорится в сообщении.



"Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день – самый критический", – добавляет "Нафтогаз".