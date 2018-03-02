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С Путиным общаюсь через аппарат - Янукович

Пятница, 2 марта 2018, 11:09

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным через советников.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве.

"Вы понимаете, когда идет процесс, когда надо советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами. Есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь (с Путиным - ред.). Я не говорю, что мы там ногой двери открываем. Нет. Но нас есть связь. Но когда надо проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся", - сказал он.

"Но президент России очень занятой человек. Я не претендую на то, чтобы лично с ним встречаться и искать... вопросы должны быть вначале подготовлены и тогда, когда придет время и возможность, и необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую ​​встречу", - добавил Янукович.

По словам экс-президента, он за четыре года встречался с Путиным считанные разы.

"Я больше контактирую с его аппаратом", - сказал он.

Янукович также рассказал, что иногда встречается с "представителями Донбасса".

"Я владею 100% информации (по Донбасса - ред.). Я не со всем согласен, что там происходит. Но люди в очень тяжелой ситуации. Они себя защищают", - сказал Янукович.

Темы: ЯнуковичПутин
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