Об обмене пограничников Порошенко договаривался с Путиным – ГПС

Переговоры о возвращении украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака были очень сложными.



Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время пресс-конференции сразу после освобождения украинских пограничников, сообщает "Укринформ".



"Решал вопросы непосредственно президент Украины. Был телефонный звонок на высшем уровне. И это были переговоры об обмене на двух российских пограничников, которые незаконно попали на территорию Украины на админгранице с Крымом", – сказал он.



Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно верховный главнокомандующий.

Обмен двух похищенных в октябре 2017 года украинских пограничников на двух российских состоялся в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

процесс обмена транслировался с камер видеонаблюдения в пункте пропуска "Гоптовка"

Как сообщалось, 2 марта на админгранице с оккупированным Россией Крымом Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, задержанных в июле 2017 года.

Как известно, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже Россия официально подтвердила их задержания.

Россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области.



30 июня Каланчацкий райсуд Херсонской области постановил привлечь их к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания).

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование Кузнецова и Кулуба по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).



"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ - заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года по 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в СБУ.