Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Об обмене пограничников Порошенко договаривался с Путиным – ГПС

Пятница, 2 марта 2018, 11:50

Переговоры о возвращении украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака были очень сложными.

Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время пресс-конференции сразу после освобождения украинских пограничников, сообщает "Укринформ".

"Решал вопросы непосредственно президент Украины. Был телефонный звонок на высшем уровне. И это были переговоры об обмене на двух российских пограничников, которые незаконно попали на территорию Украины на админгранице с Крымом", – сказал он.

Цигикал подчеркнул, что велись очень сложные переговоры со страной-агрессором, а вопрос возвращения пограничников решал непосредственно верховный главнокомандующий.

Обмен двух похищенных в октябре 2017 года украинских пограничников на двух российских состоялся в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

 
процесс обмена транслировался с камер видеонаблюдения в пункте пропуска "Гоптовка"

Как сообщалось, 2 марта на админгранице с оккупированным Россией Крымом Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака обменяли на двух российских пограничников, задержанных в июле 2017 года.

Как известно, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже Россия официально подтвердила их задержания.

Россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

30 июня Каланчацкий райсуд Херсонской области постановил привлечь их к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания).

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование Кузнецова и Кулуба по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ - заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года по 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщили в СБУ.

Темы: заложникиРосcияПорошенкоПутинПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: