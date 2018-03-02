Янукович говорит, что не получал данных о подготовке захвата Крыма

Обвиняемый в государственной измене беглый президент Виктор Янукович заявляет, что по состоянию на 20 февраля 2014 года не получал никакой информации о подготовке военного захвата Крыма.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, известно ли ему, что 20 февраля Россия начала военный захват Крыма, и на что он рассчитывал, когда обращался 1 марта к Путину – вернуть себе Украину и расплатиться Крымом.

"Никакой информации о какой-либо подготовке в Крыму вооруженного захвата не было у меня. Не поступало ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти", - сказал Янукович.

Он рассказал о подписании 21 февраля в Киеве соглашения о мирном урегулировании "противостояния людей с властью на Майдане" между ним и оппозицией, гарантами чего выступили руководители МИД Германии, Франции и Польши.

Потом заявил, что оппозиция это соглашение нарушила, и вечером 21 февраля начала захват админзданий в Киеве и Межигорья.

Он также поведал о своем бегстве из Киева.

"21 февраля я выехал в Харьков приблизительно около 23 часов 2 вертолетами. И 22 числа планировал принять участие в съезде депутатов всех уровней юго-востока Украины", - рассказал Янукович.

Он рассказал, что, по данным местных служб безопасности и его личной службы, оставаться в Харькове было "очень опасно – могло произойти все".

"Поэтому принял решение двигаться дальше по маршруту – он у меня был отработан – это Донецк, затем Крым", - рассказал беглый президент.

Он также рассказал, что во время своего бегства встречался с людьми в Севастополе. И якобы крымчане заявляли, что боятся за свою безопасность и якобы сами говорили о желании найти защиту у России.

"Я своими глазами видел 23 февраля людей в Севастополе, которые закончили митинг и шли в центре города, обсуждали ситуацию, которая была в Киеве. Мне удалось переговорить с этими людьми. Я услышал от них огромную тревогу за свою безопасность и желание найти защиту у России. Это я услышал", - сказал Янукович.

Он добавил, что это же услышал от экс-глави севастопольской горадминистрации Владимира Яцубы.

"Я встретился с главой администрации севастопольской Яцубой, который рассказал, что народ настроен очень решительно – он тоже был на этом митинге. Эту информацию я в то время получил, и могу повторить, что крымчане приняли это решение провести референдум. Фактически это был ответ на антигосударственный переворот и способ защитить себя", - оправдывался Янукович.

Как известно, 20 февраля 2014 года тогдашний спикер крымского парламента Владимир Константинов в Москве заявил, что в случае победы Майдана ВР Крыма будет голосовать об отделении Крыма от Украины.

Как рассказывал в интервью "Украинской правде" представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, "20 и 21 февраля 2014 года ГУР имело предварительные данные по планированию российской стороной силовых действий".

По его словам, начиная с 22 февраля 2014 года происходило наращивание российских сил на юге РФ и в Крыму. Россия начала скрыто перебрасывать войска на полуостров большими десантными кораблями с территории РФ в нарушение российско-украинских соглашений.

"Доклады о том, что, по предварительным данным, есть планы о захвате Крыма, уже пошли на высшее государственное и военное руководство. Мы докладывали каждые сутки, как это определено руководящими документами", - отметил он.