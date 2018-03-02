В Генпрокуратуре РФ рассказали, как Янукович попросил об убежище

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Пятница, 2 марта 2018, 15:19

Защитники экс-президента Виктора Януковича на пресс-конференции продемонстрировали несколько документов, которые, по их мнению, должны оправдать их подзащитного.

Документы "Украинской правде" предоставил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Это обращение в МИД Франции и Германии от 22 февраля 2014 года, вроде бы подписанные Януковичем в Донецке. В своем обращении он просил Францию ​​и Германию, как гарантов мирного соглашения, повлиять на оппозицию – до рассмотрения вопроса о введении военной или полицейской миротворческой миссии в Украине. Именно в тот день около 17 часов Верховная Рада отстранила Януковича от исполнения обязанностей президента. С того момента для Европы Янукович перестал быть президентом.

Также адвокаты показали обращение Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину и просьбы о проведении консультаций от 1 марта.

Защита экс-президента также продемонстрировала два письма от МИД РФ и Генеральной прокуратуры России, датированные 2017 годом.

В первом российское внешнеполитическое ведомство объясняет, почему отреагировало на просьбу Януковича ввести войска до демонстрации его обращения в РФ в Совбезе ООН и почему проигнорировали просьбу Януковича о проведении консультаций в рамках договора о Дружбе.

Во втором – российская Генпрокуратура утверждает, что заявления Януковича не были основанием для обращения Путина в Совет Федерации РФ о введении войск.

В документе также раскрываются детали о просьбе Януковича об убежище.

По информации Генпрокуратуры РФ, до 24 февраля он находился в Крыму. "Но в связи с угрозой его жизни и невозможностью выполнения своих обязанностей... обратился с просьбой о предоставлении убежища в России и с 24 февраля 2014 года находится на территории РФ", – говорится в документе.

Временное убежище Россия предоставила ему 26 октября 2015.

Оксана Коваленко, УП
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