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"Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом"

Пятница, 2 марта 2018, 14:34
Газпром заявил о расторжении контрактов с Нафтогазом

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает российский "Интерфакс".

По словам Миллера, такое решение компания приняла после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил глава правления.

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - добавил Миллер.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" заявляют, что не получали от "Газпрома" никаких документов, свидетельствующих о намерении расторгнуть договоры. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как известно, "Газпром" 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.

По этому контракту "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно, поэтому НАК и осуществил предоплату.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГазпромНефтегазгазРосcия
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