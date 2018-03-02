Еврокомиссия инициирует переговоры между Украиной и РФ из-за газа

Европейская комиссия обеспокоена ситуацией с поставками газа из России и призывает Киев и Москву подтвердить статус надежных стран поставщика и транзитера газа.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, опубликованном на сайте ЕК, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Еврокомиссия была проинформирована властями Украины о ее беспокойстве относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской системе газоснабжения. Эта проблема, по информации, доступной комиссии, основывается на трех элементах:

- Непрерывно низкое и переменное давление в поставках газа из России в Украину для транзита в ЕС. Это явление не новое, однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкого давления в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным;

- Отсутствие прямых поставок от "Газпрома" "Нафтогаза": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, которое привело к отказу от поставок природного газа даже в объемах, за которые "Нафтогаз" внес предоплату;

- Увеличение реверсных потоков из ЕС в кратчайшие сроки является сложным из-за напряженной ситуации на спотовом рынке (низкие температуры по всему ЕС) и трудности в техническом перераспределении потоков в рамках газотранспортной системы.

По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает опасения не только по поставкам природного газа в Украину, но и, возможно, также по транзиту газа в Евросоюз.

"Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитражного трибунала", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия также готова возглавить трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией, который в прошлом уже доказал свою эффективность в решении спорных вопросов.

С этой целью вице-президент Шефчович позвонит министрам энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и договориться о необходимых последующих шагах.

"Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это происходило в последние годы", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств по транзиту газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, которое соответствовало бы хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.