Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МОН объяснили, что такое распоряжение связано с решением Министерства энергетики и угольной промышленности о наступлении в Украине в период со 2 по 6 марта чрезвычайной кризисной ситуации из недостаточных запасов газа для отопительного сезона. На этот период Минэнерго посоветовало областным госадминистрациям и мэрам остановить работу учебных заведений.

Однако рекомендация Минобразования предусматривает более длительный срок прекращения обучения - до 7 марта - и касается также учреждений профессионально-технического образования, о которых не упоминается в решении Министерства энергетики.

"Продление периода, в течение которого рекомендовано приостановить обучение, на 1 день также связано с тем, что в случае выхода учащихся и студентов 7 числа на обучение, они вынуждены будут находиться в недостаточно прогретых помещениях. Однако в течение праздничных и выходных дней будет достаточно времени, чтобы обеспечить надлежащие условия для обучения", - объясняют в Министерстве образования.

Там обратили внимание, что непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления.

Как известно, в Украине ввели временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки. Также было поручено полностью приостановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.

28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.