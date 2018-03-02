В Командовании Воздушных сил исчезли секретные документы о мобилизации

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Пятница, 2 марта 2018, 17:51

Командование Воздушных сил Вооруженных сил начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

В постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по №22018020000000005 от 12.02.2018, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 УК Украины, по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период".

Указывается, что 7 февраля, в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.

Александр Шумилин, УП
Темы: армия суд Винницкая область
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