В зоне АТО вследствии обстрела погиб военный - штаб

В зоне АТО погиб украинский военный, еще двое получили ранения.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



"С начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.



Указывается, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления ВСУ с запрещенного минского договоренностями вооружения.



"На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого. На Донецком направлении противник неоднократно, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки", - сообщили в штабе.