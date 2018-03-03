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Возле палаточного городка под ВР произошли столкновения с полицией

Суббота, 3 марта 2018, 06:38
Возле палаточного городка под ВР произошли столкновения с полицией

Возле палаточного городка под Верховной Радой происходят столкновения между полицией и протестующими.

В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала около 30 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.

Как сообщили "Украинской правде" очевидцы, полиция пришла в ВР в палаточный городок проводить следственные действия в ряде уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали жечь шины.

 
 

Во время операции в снегу была обнаружена граната. Полиция утверждает, что она принадлежит одному из задержанных.

 

Как сообщил корреспондент "Украинской правды", демонтировать городок не является целью полиции. Правоохранители освобождают проезжую часть улицы Грушевского. Проезд перекрыт. Палаточный городок окружен полицией со всех сторон.

Темы: полицияВерховная Радамитинги
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