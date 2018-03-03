"Газпром" должен компенсировать переплату за польский газ - "Нафтогаз"

11760 просмотров
Суббота, 3 марта 2018, 16:41

НАК "Нафтогаз Украины" будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме.

Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны", - написал Витренко.

"Разница между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована Газпромом", - добавил он.

По словам президента Порошенко, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс куб м.

В то же время, цены на спотовом рынке, по которым Украина пока покупает газ в Европе - от 250 до 500 долларов за 1 тыс куб м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

"Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявилоб инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Больше о ситуации с поставками газа читайте в материале "Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и закрытых школах". 

Экономическая правда

Темы: Нефтегаз Польша Газпром
powered by lun.ua
По теме
Работа стабилизируется 3 марта – Нафтогаз 2 марта 2018, 22:23
Overtime: главные экономические события дня 2 марта 2018, 22:08
Заявление Газпрома – это заявление на публику – юрист 2 марта 2018, 21:18
Все новости
Главные новости
Заместитель генсека ООН: мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине
НАБУ завершила расследование в отношении главы Госаудитслужбы
Партии Гриценко, Саакашвили и Тимошенко обещают наказать тех, кто снес палатки
Прокуратура проверит превышение полномочий полицией возле ВР
Все новости
афиша

Афиша событий на 2-4 марта

Фото

20 фотографий, которые растопят ваше сердце. Как меняется собака, когда находит дом