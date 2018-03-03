"Газпром" должен компенсировать переплату за польский газ - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме.

Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны", - написал Витренко.

"Разница между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована Газпромом", - добавил он.

По словам президента Порошенко, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс куб м.

В то же время, цены на спотовом рынке, по которым Украина пока покупает газ в Европе - от 250 до 500 долларов за 1 тыс куб м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

"Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявилоб инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда