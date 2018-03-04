Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Freedom House: из-за давления журналисты в Украине избегают критических тем

Воскресенье, 4 марта 2018, 15:09
Мэтью Шааф

Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф считает, что политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем.

Об этом он заявил в ходе дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине" 2 марта, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

По словам Шаафа, в Украине фиксируются угрозы о состоянии свободы слова. Это и физическое насилие против журналистов, проявления агрессии и нападения на представителей СМИ и редакции, и экономическое или политическое давление.

"Политическое и экономическое давление на журналистов и СМИ заставляют их избегать выбора тех или иных "критических" тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры", - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро отметил, что в поле внимания миссии также находятся свобода слова и права журналистов.

Одним из важных акцентов в отчетах миссии является деятельность сайта "Миротворец", который обнародовал персональные данные многих представителей медиа.

"Мы общались с десятками журналистов, чьи данные были обнародованы на этом сайте. Такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности, поскольку людей назвали преступниками. Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта", - отметил Моро.

Также, по его словам, представителей миссии тревожит количество нападений на представителей журналистской профессии, факты штурма, обысков редакций, давление на СМИ.

"Часто во время таких случаев присутствовали представители правоохранительных органов, но они никак не реагируют. К тому же, по данным пострадавших, уголовные производства даже не открываются", - сказал эксперт.

Он призвал журналистов, которые сталкиваются с противоправными действиями, подавать информацию об этом представителям миссии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: