Freedom House: из-за давления журналисты в Украине избегают критических тем

Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф считает, что политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем.

Об этом он заявил в ходе дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине" 2 марта, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

По словам Шаафа, в Украине фиксируются угрозы о состоянии свободы слова. Это и физическое насилие против журналистов, проявления агрессии и нападения на представителей СМИ и редакции, и экономическое или политическое давление.

"Политическое и экономическое давление на журналистов и СМИ заставляют их избегать выбора тех или иных "критических" тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры", - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро отметил, что в поле внимания миссии также находятся свобода слова и права журналистов.

Одним из важных акцентов в отчетах миссии является деятельность сайта "Миротворец", который обнародовал персональные данные многих представителей медиа.

"Мы общались с десятками журналистов, чьи данные были обнародованы на этом сайте. Такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности, поскольку людей назвали преступниками. Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта", - отметил Моро.

Также, по его словам, представителей миссии тревожит количество нападений на представителей журналистской профессии, факты штурма, обысков редакций, давление на СМИ.

"Часто во время таких случаев присутствовали представители правоохранительных органов, но они никак не реагируют. К тому же, по данным пострадавших, уголовные производства даже не открываются", - сказал эксперт.

Он призвал журналистов, которые сталкиваются с противоправными действиями, подавать информацию об этом представителям миссии.