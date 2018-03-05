Сыну заместителя министра сообщили о подозрении в разбое

Сыну заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу сообщили о подозрении в деле о разбойном нападении на курьера.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Сообщено о подозрении по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм – УП)", – сообщили в ведомстве.

Подозрение Ковтунцу-младшему вручили в субботу, когда он самостоятельно пришел по вызову к следователю.

В прокуратуре добавили, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения, которое планируется осуществить на этой неделе.

Позже, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире 112 телеканала рассказала, что, скорее всего, прокуратура будет просить о домашнем аресте для подозреваемых.

Она сообщила, что трое подозреваемых, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин iPhone 8+.

"И когда курьер привез его на место встречи, соответственно, совершили это нападение", – пояснила Максимец.

Ранее стало известно, что сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера. Тогда сообщалось, что двум лицам в деле уже сообщено о подозрении.