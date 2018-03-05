Германия обеспокоена решением "Газпрома" разорвать контракт с Украиной

Германия выразила обеспокоенность решением российского "Газпрома" разорвать контракт на поставку газа с украинским "Нафтогазом" и призвала стороны к урегулированию спора.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

По его словам, обе компании должны соблюдать решение Стокгольмского арбитража о присуждении выплаты более $2,5 млрд "Нафтогазу", что побудило "Газпром" сократить поставки в Украину.

"В интересах Германии и Европейского Союза, а также в интересах России и Украины, чтобы обе страны демонстрировали себя надежными партнерами в поставках газа в Европу и гарантировали постоянное снабжение", - сказал Зайберт.

Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств по транзиту газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, которое соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.

3 марта российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Европейская правда