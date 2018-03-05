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НАПК поздравило чиновников с 8 марта оригинальным образом

Понедельник, 5 марта 2018, 14:00

Национальное агентство по предупреждению коррупции в преддверии 8 марта напомнило чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки.

Соответствующее сообщение НАПК разместило в Facebook в понедельник.

"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки", – говорится в сообщении.

НАПК также отмечает: "если Вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта".

"Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе "Ценное движимое имущество" декларации", - предупреждает НАПК декларантов.

Напоследок в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожелали украинкам "дорогих подарков, особенно - дорогих сердцу".

Как известно, Институт национальной памяти выступал с инициативой оставить 8 марта в статусе праздника, но рабочим днем. Это предложение, однако не нашло поддержки.

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларации
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