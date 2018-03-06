"Нафтогаз" планирует еще один арбитраж против "Газпрома" - Витренко

НАК "Нафтогаз" может пойти на еще одно судебное разбирательство с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - по снижению тарифной ставки.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает "Укринформ".

"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сей день. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", - сказал Витренко.

В среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.