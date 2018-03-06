На Житомирщине в доме обнаружили 8 тел: полиция подозревает отравление газом

В Бердичеве Житомирской области погибли 8 человек, которые находились в одном доме.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Житомирской области.

"5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольская, в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших, из них 2 детей. Признаков пожара не обнаружено", - говорится в сообщении.

"В квартире нашли тела мужа и жены, собственников жилья, двух их взрослых детей (1990 и 1997 годов рождения), двух внуков - 3-летнего мальчика и девочку-младенца. Среди погибших также есть девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам", - заявили в полиции.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Житомирской области, ГУ Нацполиции, бригада аварийной службы "Житомиргаз".

Предварительно установлено, что причиной гибели людей является отравление угарным газом. Оджнако окончательную причину смерти людей установят эксперты.

Также известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, плита и стала источником угарного газа.