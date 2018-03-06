Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщине в доме обнаружили 8 тел: полиция подозревает отравление газом

Вторник, 6 марта 2018, 00:44

В Бердичеве Житомирской области погибли 8 человек, которые находились в одном доме.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Житомирской области.

"5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольская, в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших, из них 2 детей. Признаков пожара не обнаружено", - говорится в сообщении.

"В квартире нашли тела мужа и жены, собственников жилья, двух их взрослых детей (1990 и 1997 годов рождения), двух внуков - 3-летнего мальчика и девочку-младенца. Среди погибших также есть девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам", - заявили в полиции.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины в Житомирской области, ГУ Нацполиции, бригада аварийной службы "Житомиргаз".

Предварительно установлено, что причиной гибели людей является отравление угарным газом. Оджнако окончательную причину смерти людей установят эксперты.

Также известно, что в доме работало печное отопление, а в квартире была раскаленная плита. Вероятно, плита и стала источником угарного газа.

Темы: ЖитомирГСЧСчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Житомир
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
В Житомире раздались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: