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Коцюбинское проголосовало за присоединение к Киеву – председатель

Вторник, 6 марта 2018, 10:55

3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

Об этом в Facebook сообщила председатель поселка Ольга Матюшина.

"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался, ой какой нелегкий ... За Киев проголосовало почти 61%. Против – 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов ", - написала Матюшина.

По ее словам, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 жителей Коцюбинского.

"Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент", - добавила председатель поселка.

Как известно, 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.

По словам местных жителей, произошло это без обсуждения – мнение общества относительно объединения никто не спросил.

Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

Так, по словам активиста и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая длительное время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.

На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая все-таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.

В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к Ирпеню без надлежащего проведения общественных слушаний.

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.

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Темы: Киевская областьКиевместная власть
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