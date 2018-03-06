Коцюбинское проголосовало за присоединение к Киеву – председатель
3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.
Об этом в Facebook сообщила председатель поселка Ольга Матюшина.
"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался, ой какой нелегкий ... За Киев проголосовало почти 61%. Против – 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов ", - написала Матюшина.
По ее словам, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 жителей Коцюбинского.
"Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент", - добавила председатель поселка.
Как известно, 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.
По словам местных жителей, произошло это без обсуждения – мнение общества относительно объединения никто не спросил.
Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.
Так, по словам активиста и в то время депутата Коцюбинского поселкового совета Ирины Федорив, которая длительное время боролась с застройщиками и уничтожением Беличанского леса, она о сессии узнала постфактум.
На следующем заседании на сессию поселкового совета пришли представители территориальной общины, но их не пропускали в зал заседаний. Часть людей, которая все-таки попала на заседание, кричала депутатам, что не хочет присоединяться к Ирпеню.
В мае 2016 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к Ирпеню без надлежащего проведения общественных слушаний.
Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание единой агломерации для объединения близких к Киеву населенных пунктов.