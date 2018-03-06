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Кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину

Вторник, 6 марта 2018, 12:43
Кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину

Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана сбил в центре Киева пожилого мужчину.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.

"Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика", – пояснил Тракало.

Он добавил, что пострадавший – мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу предоставили ему медицинскую помощь.

По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.

В то же время, источники УП в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Порошенка.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Он добавил, что на месте ДТП проводятся следственные действия, в частности, полиция изымает записи с камер видеонаблюдения и допрашивает свидетелей.

Соня Лукашова для УП

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Темы: полицияДТПКиев
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