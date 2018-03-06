СБУ и прокуратура искали запрещенные книги в Исламском культурном центре

В Исламском культурном центре в Киеве правоохранители провели обыск и изъяли запрещенную литературу.

Об этом "Украинской правде" сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик.

По его словам, в 6 утра параллельно прошли обыски и в исламском культурном центре, и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем.

"Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили", - сказал он.

Гузик отметил, что это были книги с радикальными мусульманскими взглядами.

"Мы знали, что такая литература запрещена и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась мы не знаем, наверное кто-то подбросил", - сказал представитель центра.

Он добавил, что запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территорию культурного центра.

"Что интересно литература, которую изъята в магазинчике, была на арабском языке. Там вообще не продаются книги на арабском языке - только на украинском и русском", - сказал Гузик.

Он отметил, что представители центра не распределяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе. И добавил, что несколько месяцев назад подобные обыски в сумской и житомирской исламской общинах.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Киевской прокуратуры. Прокомментировать ситуация там пообещали позже.

На странице в Facebook киевской прокуратуры появилась информация, что прокуратура и Служба безопасности Украины проводят расследование по факту возможного распространения произведений, имеющих пропаганду насилия.

"Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам ДЗНГ СБ Украины по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости по ч.1 ст. 300 УК Украины", - говорится в заявлении.

"По результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы по которым будут назначены экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц", - добавляют пресс-службе.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования 6 марта местной прокуратурой совместно с сотрудниками СБУ на основании постановлений суда были проведены обыски в помещениях общественной организации в Киеве и в Полтаве.