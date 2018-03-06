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Вместе с российским шпионом отравлена его дочь – BBC

Вторник, 6 марта 2018, 13:34

Вместе с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем в больницу Великобритании доставлена его дочь Юлия Скрипаль.

Об этом сообщает британская BBC со ссылкой на свои источники.

Состояние обоих сейчас оценивается как критическое.

Британская полиция пытается установить, от какого вещества пострадали отец с дочерью.

Как известно, в воскресенье в южном английском городе Солсбери в торговом центре нашли двух людей без сознания - 66-летнего Скрипаля и 33-летнюю женщину.

Обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии из-за влияния неизвестного вещества. Британская полиция не называла имен пострадавших, но британские СМИ уверены, что речь идет о Скрипале и его дочери.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Перевел Евгений Кизилов, УП

Темы: чрезвычайное происшествиеВеликобританияРосcияшпионаж
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