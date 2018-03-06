В правительственном квартале в Киеве убили мужчину

По подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева разыскивают двух человек.



Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Инцидент произошел утром во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных ножевых травм 37-летний местный житель умер в карете "скорой". Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает виновника.





Из показаний свидетелей полицейские составили фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.



- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

Правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.



Тех, кто узнает изображенных лиц, просят срочно сообщить об этом по телефону 102.