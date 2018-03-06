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В правительственном квартале в Киеве убили мужчину

Вторник, 6 марта 2018, 14:12

По подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева разыскивают двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел утром во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных ножевых травм 37-летний местный житель умер в карете "скорой". Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает виновника.

 



Из показаний свидетелей полицейские составили фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

 

возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

 

Правоохранители начали уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.

Тех, кто узнает изображенных лиц, просят срочно сообщить об этом по телефону 102.

Украинская правда
Темы: криминалполицияКиев
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