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В Сирии разбился российский самолет: погибли 32 человека

Вторник, 6 марта 2018, 14:49
В Сирии разбился российский самолет: погибли 32 человека

При заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Шестого марта около 15:00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли", — говорится в сообщении.

По информации министерства, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

При этом, как пишет ТАСС, в военном ведомстве сказали, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиежертвыСирия
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