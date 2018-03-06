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Синоптики предупреждают об осадках: мокрый снег, дождь, гололед

Вторник, 6 марта 2018, 15:19

В ближайшие сутки в Украине ожидается значительное повышение температуры, но погода будет пасмурной и с осадками.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В западной и южной части страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, днем ​​на Закарпатье сильные осадки; температура ночью около 0°, днем ​​2-8° тепла; в Крыму и на юге Одесской области ночью 1-6° тепла, днем ​​11-16° тепла.

На остальной территории ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед, температура ночью 0-5° мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях 6-11° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах страны гололедица, ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 7 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также предупреждает о лавинной опасности в горах.

По данным Укргидрометцентра 7 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а в горах Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

7-8 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

8 марта в Украине прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, лишь в южных регионах днем ​​и большинстве западных областей – без существенных осадков.

Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Черниговской и Сумской областях 1-6° мороза, днем ​​в южной и западной части 4-9 ° тепла, на юге Одесской области и Закарпатье 10-12°).

В Киеве 8 марта небольшой мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1-3° тепла.

Темы: погода
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