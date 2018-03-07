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На проспекте на выезде из Киева произошли взрывы, сгорел автомобиль

Среда, 7 марта 2018, 00:16
На проспекте на выезде из Киева произошли взрывы, сгорел автомобиль

В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" произошли взрывы, от которых загорелся автомобиль, есть пострадавший.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Согласно сообщению, на Броварском проспекте в направлении выезда из Киева загорелся автомобиль Toyota Camry. Очевидцы утверждают, что автомобиль загорелся после взрыва двух гранат. Один человек получил ранения. Сообщается, что с места происшествия скрылись двое вооруженных лиц.

На месте работает большое количество правоохранителей, объявлен план "Перехват". В направлении г. Бровары образовался затор.

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Темы: Киеввзрывкриминал
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