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Операторы рассказали, когда запустят 4G

Среда, 7 марта 2018, 05:20

Тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

Об этом журналистам сообщили представители всех трех мобильных операторов по итогам проведенного в Киеве во вторник тендера, передает Интерфакс-Украина.

СЕО lifecell Исмет Языджи отметил, что его оператор готов запустить мобильную связь 4G уже в июле, как только будут завершены работы по конверсии частот.

"В 1800-м диапазоне мы будем запускаться в июле. К июлю никто не имеет права запускать. Все должны запускать одновременно. Сейчас пойдет обмен частотами, и это очень тяжелая и сложная операция. Я даже не уверен, что в Украине были прецеденты такого мощного обмена частотами", - сказал президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Он отметил, что с точки зрения инфраструктуры у компании "Киевстар" все уже готово для запуска 4G в полосе частот 1800 МГц.

Генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова также сообщила, что к запуску 4G-связи сети ее операторы уже готовы.

"Я прогнозирую, что в 2600 диапазоне мы запустимся уже в конце марта, если ничего не случится. В 1800 спектре - в начале июля", - сказала она.

Ранее все операторы прогнозировали запуск 4G-связи в конце марта-начале апреля.

Напомним, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило - 7,89 миллиарда за 4G.

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Темы: интернеттехнологии
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