НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и мэра Вишневого – источники

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Среда, 7 марта 2018, 10:26

Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачова.

Как сообщают источники "Украинской правды", обыски по делу о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун также проходят у городского главы Вишневого на работе и дома.

Якобы помощник-консультант Ляшко – Олег Богачов – от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новострое в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для горбольницы Вишневого.

Уляна Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.  

"Украинская правда"
Темы: НАБУ взятка Минздрав
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